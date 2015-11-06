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سامح عاشور والمدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية ضيوف أسامة كمال الليلة

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سامح عاشور والمدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية ضيوف أسامة كمال الليلة سامح عاشور والمدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية ضيوف أسامة كمال الليلة

 

الإعلامي أسامة كمال

كتبت: إنجي لطفي

يستضيف الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، اليوم،  طارق الحسينى المدير الإقليمى لشركة فيزا العالمية، وذلك  ليطرح عليه مجموعة من الأسئلة  منها: هل تستطيع فرض التعامل بالكروت الذكية فى كل ما يتعلق بموظفى الدولة؟، هل لدينا القدرات الكافية لتنفيذ المشروع بالكامل أم نتعامل بنظام المراحل؟،  كيف يمكن للدولة ضبط المستحقات المتغيرة للموظفين وهل تستطيع الشركات التعامل مع نظام متغير للرواتب الحكومية؟، وهل لدينا ماكينات صرف تكفى 7 مليون موظف؟.

كما يستضيف البرنامج، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، فى تمام الساعة الـ10 مساء، فى الفقرة الثانية نقيب المحامين سامح عاشور فى ضيافة اسامة كمال ليكشف أهم مشكلات المحامين المصريين وماذا تقدم لهم النقابة وما هى اهم مشكلات المهنة.

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