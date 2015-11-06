بالصور.. الداخلية تسقط أخطر خلية إرهابية ارتكبت أعمالا تخريبية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط خلية إرهابية مكونة من 17 شخص، فى إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية التى تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة عناصره أعضاء لجان العمليات النوعية وضبط العناصر المسئولين عن إرتكاب حوادث إستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية .

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إصدار قيادات التنظيم الإرهابى تكليفات لعناصرها من خلايا لجان العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية بإرتكاب بعض العمليات العدائية .

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن الخلية الإرهابية وراء ارتكاب عدة حوادث ابرزها تفجير عبوة ناسفة بمنطقة مناورة القطارات بمحطة مصر دائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وإبطال مفعول أخرى بذات المنطقة وتفجير عبوة خلف المستشفى الإيطالى بمنطقة لومبروزو دائرة باب شرق، وسد المصارف ومواسير الصرف الصحى بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وصناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيرى ضد النظام القائم .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم "محمد .أ" و16 آخرون من أعضاء الخلية، بحوزتهم 3 عبوات متفجرة جاهزة للتفجير وعبوات متفجرة تحت التجهيز و2 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وطبنجة صوت وخزينة خاصة بها وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والتى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة .

وأكدت وزارة الداخلية انها مستمرة بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والفصائل المتطرفة الأخرى وتجفيف منابع الدعم المادى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون للحيلولة من زعزعة أمن البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.



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