بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالقاهرة والقليوبية وطريق مصر إسكندرية الزراعى

شهدت محافظتا القاهرة والقليوبية سقوط أمطار متوسطة وامتلأ طريق مصر إسكندرية الزراعى، وعدد من القرى بالمياه وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الموقف، تحسبا لوقوع حوادث مرورية على الطريق الزراعى والطرق السريعة بسبب الطقس، وتم إعلان الطوارئ بالمستشفيات العامة، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية الطوارئ لمواجهة أى حوادث بسبب الطقس.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إنه كلف أجهزة المحافظة برفع آثار الأمطار من المناطق. وإنه تم تكليف جميع المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بضرورة فحص وتطهير وصيانة شبكات تصريف الأمطار، والتأكد من مدى صلاحيتها واستبعاد التالف منها والتأكد من كفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار لتلافى حدوث أى مشكلة.



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