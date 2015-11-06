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بالفيديو : بنات يقومن بتجربة تحرش بالرجال فى شوارع القاهرة والإسكندرية

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بالفيديو : بنات يقومن بتجربة تحرش بالرجال فى شوارع القاهرة والإسكندرية بالفيديو : بنات يقومن بتجربة تحرش بالرجال فى شوارع القاهرة والإسكندرية

انتشرت حالات التحرش فى بشكل كبير جدا فى الأونة الاخيرة واصبح البنات مستائين جدا مما يفعله الشباب بهم سواء فى الشوارع العامة او فى وسائل المواصلات واصبحت ظاهرة سيئة يعانى منها المجتمع ككل ويعاقب عليها القانون ويشدد على عقوبات التحرش ولكن هذا لم يمنع حالات التحرش بشكل نهائى . وقامت مجموعة من الفتيات بعمل حملة ضد التحرش اعتراضا منهم على ما يتعرضوا الية فى الشوارع للطالبات والموظفات وكل الفتيات الذين يسيرون فى الشارع لقضاء حوائجهم وقاموا اليوم بعمل تقرير فى الشارع فى محاولة منهم بأن يشعر الشباب بما يشعرون به فقاموا هم بالتحرش بالشباب بالالفاظ فى الشارع وذلك وراء الكاميرات التى ترصد التصرفات التى يفعلها الشباب

وهى بالفعل تصرفات مجنونة لم يتوقعها احدا فكيف تستطيع فتاة ان تعاكس الشباب وتتلفظ بمثل هذه الالفاظ وقامت قناة الحياة بنشر التقرير على تليفزيون الحياة لمشاركة المشاهدين الاحداث التى لم يرونها من قبل وكانت الحملة فى القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الاخرى واثارت الجدل الكبير .

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