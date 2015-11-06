للنساء فقط.. قلة النوم تعزز الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 65%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن قلة النوم قد ترفع من فرص الإصابة بأمراض الكلى، وخاصة لدى المرأة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة بريجهام فى بوسطن بتقييم عادات النوم لآلاف النساء، ووجدوا أن قلة النوم يسبب تراجع سريع فى وظائف الكلى.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن النساء اللائى كن ينمن خمس ساعات أو أقل ليلاً فى خطر أكبر من 65% لضعف وانخفاض وظائف الكلى، بالمقارنة بالنساء اللاتى ينمن سبع إلى ثمانى ساعات كل ليلة.

وقال الباحث الدكتور سياران مكميلان، إنه لا يعرف ما إذا كان النوم لفترة أطول يحسن وظائف الكلى أو يعكس الأضرار الناجمة عن قلة النوم.

وأوضح مكميلان أن هناك ارتباطًا بين قلة نوم وتقلص وظائف الكلى، وهذا قد يكون نتيجة الظروف التى تؤثر على الكلى، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف مكميلان أن إيقاعات الجسم الطبيعية، أو ما يسمى بالساعة البيولوجية اليومية، قد تلعب دورا أيضا فى تعزيز أو انخفاض صحة الكلى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الخامس من شهر نوفمبر الجارى.