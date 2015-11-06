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على خلاف الشائع.. دراسة: الرضاعة الطبيعية لا تمنع إصابة الطفل بالحساسية

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على خلاف الشائع.. دراسة: الرضاعة الطبيعية لا تمنع إصابة الطفل بالحساسية على خلاف الشائع.. دراسة: الرضاعة الطبيعية لا تمنع إصابة الطفل بالحساسية
كشف تقرير حديث عبر موقع Health day” “ الأمريكى أن الرضاعة الطبيعية ليس لها تأثير على وقاية الطفل من الحساسية مثل الرضاعة الصناعية، حيث أجريت الدراسة على 200 طفل تتراوح أعمارهم مابين 4 إلى 18، وتم مقارنتهم بأطفال رضعوا رضاعة طبيعية، حيث تعارضت النتائج مع الدراسات السابقة التى كانت تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية تقى من الأمراض منها الحساسية.

وقال Dr. Quindelyn Cook, a resident physician ، طبيب أطفال بالمركز الطبى فى جامعة شيكاغو "كنا نعتقد أن الرضاعة الطبيعية تمنع من إصابة الأطفال بمرض الحساسية، لكن المثير للدهشة، وجدنا أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو صناعية، وأعداد إصابتهم بالحساسية مماثلة، ويجب على الأمهات أن يستمرون على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية حتى تدرس النتائج الحديثة على نطاق واسع .

أكدت دراسة Cook's study أن حساسية الصدر والحساسية الجلدية من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأطفال نتيجة لحدوث تفاعل بين الجهاز المناعى عند الأطفال والمواد البيئية، وثبتت هذه الدراسة أن نسبة إصابة الأطفال الذين يرضعون طبيعيا أو صناعيا بالحساسية الجلدية والصدرية مماثلة لا يوجد بينهما أى اختلاف .
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