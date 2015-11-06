ملك المغرب يصدر عفوا عن 37 سجينا فى قضايا إرهاب و218 صحراويا

أصدر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء فى السادس من نوفمبر عفوا على 4215 سجينا من بينهم 37 محكوما فى قضايا متعلقة "بالارهاب" و218 سجينا من الصحراء الغربية.

وقالت وزارة العدل والحريات المغربية فى بيان ليل الخميس الجمعة ان الملك محمد السادس استجاب فى الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ل4215 طلب عفو تقدم بها السجناء.

وذكر موقع هسبريس الاخبارى ان لائحة المحكومين فى قضايا الإرهاب المستفيدين من العفو ضمت "أبرز وآخر شيوخ ما يسمى السلفية الجهادية حسن الخطاب زعيم خلية أنصار المهدي الذى كان مدانا بالسجن 30 سنة" و"عبد الرزاق سوماح الذى كان مدانا ب20 سنة لتزعمه حركة المجاهدين بالمغرب ".

فى 2011، اصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 معتقلا فى قضايا الإرهاب بينهم أربعة من أبرز شيوخ السلفية، تحت ضغط الشارع الذى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية مطالبة ب"الحرية لمعتقلى الرأى".