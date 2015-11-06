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غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات نقابة المحامين العامة في المنيا

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غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات نقابة المحامين العامة في المنيا غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات نقابة المحامين العامة في المنيا

6 نوفمبر 2015 | 3:29 مساءً

أعلن طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، عن إنشاء غرفة عمليات بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، لمتابعة سير انتخابات النقابة العامة على مستوى
> الجمهورية، وتلقي الشكاوى، وتسيير الإجراءات، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل.
> وأشار ” فودة “، إلى أنه قد تم تخصيص 13 لجنة انتخابية، في 9 محاكمة ابتدائية بالمحافظة، والتي  تستقبل 7743 محاميًا لهم حق التصويت، في انتخابات النقابة العامة للمحامين .
> ويخوض4 مرشحين من محامي المنيا، وهم :” مجدي رسلان – محمد الكسار – عز راشد – وسمير معوض”، انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين على مستوى الجمهورية عن مقعد محكمة المنيا الابتدائية.

2015-11-06

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