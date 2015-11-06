غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات نقابة المحامين العامة في المنيا

أعلن طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، عن إنشاء غرفة عمليات بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، لمتابعة سير انتخابات النقابة العامة على مستوى

> الجمهورية، وتلقي الشكاوى، وتسيير الإجراءات، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل.

> وأشار ” فودة “، إلى أنه قد تم تخصيص 13 لجنة انتخابية، في 9 محاكمة ابتدائية بالمحافظة، والتي تستقبل 7743 محاميًا لهم حق التصويت، في انتخابات النقابة العامة للمحامين .

> ويخوض4 مرشحين من محامي المنيا، وهم :” مجدي رسلان – محمد الكسار – عز راشد – وسمير معوض”، انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين على مستوى الجمهورية عن مقعد محكمة المنيا الابتدائية.