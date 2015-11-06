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بريطانيا: الوضع في شرم الشيخ «صعب»

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بريطانيا: الوضع في شرم الشيخ «صعب» بريطانيا: الوضع في شرم الشيخ «صعب»

كاميرون

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،  يوم الجمعة إن بريطانيا تعمل مع السلطات المصرية لإعادة السائحين البريطانيين إلى المملكة المتحدة بسلام ووصف الوضع في منتجع شرم الشيخ المصري بأنه “صعب ومائع”.

وقالت شركة طيران ايزي جيت يوم الجمعة، إن السلطات المصرية سمحت لاثنتين فقط من بين 10 طائرات مقررة بالإقلاع من شرم الشيخ مما أربك مساعي بريطانيا لإعادة الآلاف من البريطانيين الذين كانوا يقضون عطلتهم في المدينة.

و نقلت رويترز،  عن المتحدث  قوله “نعمل عن كثب مع السلطات على الأرض لضمان إعادة المواطنين البريطانيين إلى الوطن بسرعة وسلام.. هذا وضع صعب ومائع.”

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