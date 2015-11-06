أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية: المتوفون في تفجير الشرقية «إرهابيين»وأعضاء في العمليات النوعية الإخوان

Google+ Print
الداخلية: المتوفون في تفجير الشرقية «إرهابيين»وأعضاء في العمليات النوعية الإخوان الداخلية: المتوفون في تفجير الشرقية «إرهابيين»وأعضاء في العمليات النوعية الإخوان

أرشيفية

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوقوع انفجار ظهر اليوم، بسيارة يستقلها شخصين بمدخل مدينة أبوكبير بالشرقية، ونتج عن الحادث مصرع مستقلى السيارة وشخص ثالث يستقل دراجة بخارية كان يتحدث معهما، عثر بجوار الجثامين على بطاقتى رقم قومى خاصة بمستقلي السيارة وهما : محمد صلاح محمد إبراهيم، وعلى مصطفى محمد السيد.

وقال بيان لوزارة الداخلية، والمذكوران مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2148 إدارى أبوكبير إنضمام لجماعة إرهابية، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، وتبين أن السيارة ماركة هيونداى شاسيه رقم 232592 وتحمل لوحة معدنية رقم 6234ملاكى القاهرة تبين أنها مزيفة، كما تبين من الفحص أن الشخص مستقل الدراجه النارية يدعى/صلاح عصام محمد مراد سن 16، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة محل الواقعة وإستكمال فحص الحادث والوقوف على خلفياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا