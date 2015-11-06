الداخلية: المتوفون في تفجير الشرقية «إرهابيين»وأعضاء في العمليات النوعية الإخوان

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوقوع انفجار ظهر اليوم، بسيارة يستقلها شخصين بمدخل مدينة أبوكبير بالشرقية، ونتج عن الحادث مصرع مستقلى السيارة وشخص ثالث يستقل دراجة بخارية كان يتحدث معهما، عثر بجوار الجثامين على بطاقتى رقم قومى خاصة بمستقلي السيارة وهما : محمد صلاح محمد إبراهيم، وعلى مصطفى محمد السيد.

وقال بيان لوزارة الداخلية، والمذكوران مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2148 إدارى أبوكبير إنضمام لجماعة إرهابية، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، وتبين أن السيارة ماركة هيونداى شاسيه رقم 232592 وتحمل لوحة معدنية رقم 6234ملاكى القاهرة تبين أنها مزيفة، كما تبين من الفحص أن الشخص مستقل الدراجه النارية يدعى/صلاح عصام محمد مراد سن 16، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة محل الواقعة وإستكمال فحص الحادث والوقوف على خلفياته.