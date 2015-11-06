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أرقام في الجول - ذراعان مقيدان للأهلي.. ما هذا يا فتحي؟

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أرقام في الجول - ذراعان مقيدان للأهلي.. ما هذا يا فتحي؟ أرقام في الجول - ذراعان مقيدان للأهلي.. ما هذا يا فتحي؟

لطالما كان أحمد فتحي لاعبا متميزا يعتمد عليه المدربون لقدراته العالية ولثبات مستواه ولإجادته اللعب في أكثر من مركز.

لكن أمام المقاصة ربما نجم الإسماعيلي السابق كان أسوأ لاعبي الأهلي.

قام بـ24 تمريرة خاطئة. لعب 5 كرات عرضية غير مؤثرة. فقد الكرة 27 مرة.

ولم تكن الجبهة اليمنى وحدها معطلة في الأهلي فاليسرى أيضا كانت بلا فائدة. فقد فتحي وصبري رحيل الكرة 48 مرة مجتمعين. هل تصدق؟

إضافة لقيامهما بـ4 كرات عرضية مؤثرة فقط طوال المباراة مناصفة بينهما في حين أن لاعبا مثل وليد سليمان قام بـ5 عرضيات مؤثرة بمفرده في 36 دقيقة لعبها.

أين أنت يا غالي

ومما يدل على معاناة الأهلي في المباراة وعجزه عن اختراق دفاع المقاصة هو كم التمريرات التي استلمها حسام غالي من زملاؤه.

فكان يلجأ اللاعبون لإعادة الكرة لغالي المحرك الرئيسي للفريق وهو أكثر من تلقى الكرة من زملاؤه.

فقد مرر لاعبو الأهلي الكرة لغالي 81 مرة. أكثرها كانت من الظهيرين فتحي ورحيل (14 لكل لاعب) مما يعكس كثرة التمريرات العرضية للفريق في المباراة.

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