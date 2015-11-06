حوار في الجول – عبد الوهاب يكشف.. انطباع إدارة الأهلي عن جوزيه بيسيرو

3 انتصارات متتالية في الدوري حققها الأهلي تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، فكيف تقيم إدارة النادي الأحمر المدرب الجديد؟

الأهلي تعاقد مع بيسيرو بعد إقالة فتحي مبروك قبل بداية الموسم، وواجه هذا القرار انتقادات من بعض جماهير الأهلي بسبب القلق من التقارير عن ضعف شخصية المدرب.

بدأت حدة الانتقادات تقل مع انتصارات الفريق، ولكن ليس هذا فقط ما تعتمد عليه إدارة الأهلي في تقييمها للمدرب البرتغالي.

ويحاور FilGoal.com محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي عن تقييم بيسيرو.

وكل ما يلي على لسان عبد الوهاب ..

"مجلس الإدارة معجب بتطور فريق الكرة، بالنظر إلى أننا حققنا 3 انتصارات متتالية في وجود جهاز فني جديد وتغييرات في قطاع الكرة بأكمله".

"لم نتأخر عن قطاع الكرة عندما أدركنا وجود خلل في هذا المكان، واستعان المجلس بأبناء النادي المخلصين مثل عبد العزيز عبد الشافي الذي تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة ورغم ذلك قاده للتتويج بالسوبر على حساب منافس بقوة الزمالك".

"ثم استعنا بسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة، وهو من نفس فصيلة زيزو".

"صحيح إننا واجهنا انتقادات في البداية لاختيار بيسيرو، ولكن الوضع الآن تغير. والجماهير تشعر بقدرته على الإضافة للفريق".

"اعتقد أن بيسيرو جمع بين الإضافة الفنية للفريق واكتساب حب اللاعبين، فمن حديثنا مع عدد من اللاعبين أكدوا لنا أن الإنطباع لديهم عن الرجل جيدا جدا وأشادوا بتدريباته".

"بشكل عام، لا نستعجل تقييم بيسيرو. نحن لازلنا في بداية مرحلة والنتائج لها الحكم".