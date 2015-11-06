رئيس مباحث حدائق القبة للنيابة فى واقعة مصرع فرد أمن إدارى: وصل دون إسعافه

استمع أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، فى واقعة وفاة فرد أمن إدارى عقب سقوطه من عقار.

وكشف المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم حدائق القبة فى أقواله أمام النيابة، أن عددا من الأهالى هم من قاموا بإحضار المجنى عليه إلى القسم عقب سقوطه من أحد العقارات، ونفى توجه أى قوة من قسم الشرطة إلى مكان الحادث، وإحضارها للمجنى عليه دون إسعافه.

وفى وقت سابق قررت النيابة استدعاء رئيس المباحث لسؤاله عن الواقعة، والكشف عن سبب عدم قيام قوة الشرطة بالاتصال بالإسعاف لنقله للمستشفى والاكتفاء باصطحابه إلى الشرطة رغم تدهور صحته عقب سقوطه من الدور الثالث مما تسبب فى وفاته قبل إسعافه.