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ضبط 2500 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بأوسيم

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ضبط 2500 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بأوسيم ضبط 2500 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بأوسيم
ضبطت مباحث بالجيزه 2 طن ونصف من زيت الطعام غير الصالح للاستخدام داخل مصنع بمنطقة أوسيم، كشفت التحريات أن صاحب المصنع يقوم بتعبئته وبيعه مرة أخرى للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد بقيام صاحب مصنع بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام المستخدمة فى تصنيع الشيبسى واعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى للمواطنين.

بشن حملة امنية اسفرت عن ضبط مدير المصنع وعثر على 2 طن ونصف زيت طعام غير صالح للاستهلاك الادمى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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