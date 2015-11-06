وزير الداخلية يصدر قرارا بعلاج مندوب مبيعات بعد فقده بصره على يد عاطلين بالهرم

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، قرارا بعلاج مندوب مبيعات على نفقة الوزارة بمستشفى الشرطة، تقديرا للتضحية التى بذلها فى الدفاع عن موظف وشقيقته ومطاردته عاطلين أثناء محاولتهما السرقة، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى من العاطلين نتج عنه فقدان عينيه.

كان اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بتعرض "حسن طه" مندوب مبيعات لإطلاق نار من جانب مجهولين مما أسفر عن فقد عينيه.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته بمنطقة الهرم، فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة بخارية يهددان أحد الأشخاص وفتاة بصحبته بالأسلحة النارية لسرقتهما، مما دفعه لمطاردة المتهمين إلا أن أحد المجهولين أطلق النار عليه مما أسفر عن إصابته بعينه فقد على إثرها البصر.

وتمكن المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من ضبط المتهمين وهما "إسلام.ب" وشقيقه "سيد" عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش و3 حقائب مسروقة و6 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.