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عامل يطعن شقيق مطلقته حتى الموت فى مشاجرة بسبب تطعيم ابنته بكرداسة

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عامل يطعن شقيق مطلقته حتى الموت فى مشاجرة بسبب تطعيم ابنته بكرداسة عامل يطعن شقيق مطلقته حتى الموت فى مشاجرة بسبب تطعيم ابنته بكرداسة
ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق مطلقته بمنطقة كرداسة، وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على مطلقته بالضرب لعدم تطعيمها ابنتهما، وأثناء تدخل المجنى عليه للدفاع عن شقيقته سدد له المتهم عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة بلاغا بمقتل عامل نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "لطفى.ع" 30 سنة، فتم إعداد كمين له وضبطه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم توجه الى طليقته لمعاتبتها على عدم تطعيم ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، ونشبت بينهما مشاجرة مما دفع شقيق المطلقة للتدخل للدفاع عنها، الا أن المتهم أشهر سلاحا أبيض وسدد له عدة طعنات فارق على اثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365