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بالصور.. سفير بريطانيا يشكر مصر.. ويؤكد: إجلاء رعايانا إجراء احترازى

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بالصور.. سفير بريطانيا يشكر مصر.. ويؤكد: إجلاء رعايانا إجراء احترازى بالصور.. سفير بريطانيا يشكر مصر.. ويؤكد: إجلاء رعايانا إجراء احترازى
عقد جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة مؤتمرا صحفيا بمطار شرم الشيخ، وووصف إجراء إخلاء السياح الإنجليز من شرم الشيخ بأنه "إجراء احترازى".

وقدم السفير البريطانى بالقاهرة الشكر للحكومة المصرية على التعاون مع بريطانيا، مشيرا إلى أن هناك نحو 20 رحلة طيران سوف تقل السياح الإنجليز من شرم الشيخ.

كان مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 74 رحلة طيران من بينهم 10 رحلات داخلى و64 رحلة دولية.

وغادرت منذ قليل طائرتان تابعتان لشركة "إيجى جيت" للخطوط الجوية البريطانية على متنها 348 سائح إنجليزى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>بى بى سى: سائحون بريطانيون يرغبون فى العودة مرة أخرى إلى شرم الشيخ
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مصر 365

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