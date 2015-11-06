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وزير الطيران: الشركات الإنجليزية رفضت حمل حقائب ركابها العائدين لبريطانيا

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وزير الطيران: الشركات الإنجليزية رفضت حمل حقائب ركابها العائدين لبريطانيا وزير الطيران: الشركات الإنجليزية رفضت حمل حقائب ركابها العائدين لبريطانيا
صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن شركات الطيران الإنجليزية التى كان من المقرر أن تقوم بعمل 29 رحلة اليوم الجمعة رفضت حمل حقائب ركابها العائدين إلى بريطانيا بعض قضاء إجازاتهم فى شرم الشيخ.

وقال كمال فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة إنه يستحيل تخزين أكثر من 120 طنا من الحقائب بصالات مطار شرم الشيخ، لذلك فقد تقرر تشغيل 8 رحلات فقط من شرم الشيخ اليوم، مع توفير طائرة بضائع لنقل حقائب الرحلات المقلعة فى نفس اليوم، حتى لا يحدث تكدس للحقائب بالمطار مما يؤثر على تشغيل باقى الرحلات الدولية والداخلية.

وأكد الوزير أن تتعاون بشكل كامل مع الجانب البريطانى فى ضوء إمكانات المطار المتاحة وطبقاً للتعليمات الأمنية الدولية المطبقة على جميع مطارات العالم.

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مصر 365

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