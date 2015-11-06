خالد النبوى يقود حملة لدعم السياحة.. ويؤكد: مصر ليست شرم الشيخ فقط

قاد الفنان خالد النبوى حملة جديدة لدعم السياحة فى مصر ، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وانحسار معدلات السياحة بمدينة شرم الشيخ، موجها رسائل لغير المصريين عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، يؤكد فيها أن مصر بها العديد من المزارات السياحية بخلاف شرم الشيخ، لافتاً إلى أن المصريين دعموا بلاد كثيرة بعد حوادث كارثية نظيرة لما حدث فى مصر.

وقال النبوى، عبر "تويتر"، "لكل أصدقائى، بعد أحداث 11 سبتمبر استمرينا فى الذهاب لأمريكا، عندما حدثت هجمات ماراثون بوسطن استمررنا فى الذهاب لأمريكا، عندما وقع إطلاق النار فى شارلى إبدو استمرينا فى الذهاب لفرنسا، وعندما يحدث أى هجوم إرهابى فى أمريكا أو أوروبا نستمر فى الذهاب إليهما، لذلك زوروا مصر".

وأضاف النبوى، "مصر ليست شرم الشيخ فقط، مصر أول سلوك وضمير إنسانى، مصر متحف لكل الإنسانية، مصر أقدم حضارة وأبسط شعب"، وختم رسائله، "مصر ليست فقط لشعبها، مصر للإنسانية كلها".