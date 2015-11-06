رئيس الوزراء يتخذ 6 قرارات لحل أزمة المياه المتراكمة بالمصارف بالبحيرة

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله إلى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اجتماعا مع المحافظ والقيادات التنفيذية بالمدينة، بحضور وزراء الإسكان والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وقيادات وزارة الري، لمتابعة الموقف الخاص بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه المتراكمة فى المصارف الزراعية، بسبب سقوط الامطار بكثافة على المحافظة.

وعقب الاجتماع، اتخذ رئيس الوزراء ستة قرارات للتنفيذ الفورى للقضاء على هذه المشكلة، شملت تشغيل السحارة الجديدة سحارة زاوية غزال (أسفل ترعة المحمودية)، وتوسيع التحويلة الخاصة بسحارة الغاز (جاسكو)، وتعميق وتوسيع مصرف إدكو بطول 6 كم بواسطة كراكات عائمة، ورفع منسوب الجسور الخاصة بمصرف إدكو مع ترعة المحمودية من الكيلو 14 حتى الكيلو 38، وتشغيل محطة طلمبات إدكو (طلمبة واحدة بقدرة 432 ألف م3/يوم)، وتشغيل محطة رفع الصرف الخيرى فورا.

من جانبه، أكد الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى أن هذه القرارات بمثابة حلول عاجلة يتم تنفيذها خلال 48 ساعة لتخفيف حدة مشكلة تجمع مياه الصرف الزراعى فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، وتخفيف العبء على محطة رفع مياه الصرف الزراعى نتيجة الاحمال الزائدة، حيث ستؤدى الى تخفيض مياه الامطار المتراكمة فى الاراضى الزراعية والمصارف الزراعية نتيجة نوبة الامطار التى استمرت ثلاثة أيام، وفى نفس الوقت تؤدى الى حل مشاكل بعض المواطنين الذين تضررت أراضيهم ومنازلهم فى البحيرة من ارتفاع مستوى المياه.

وأضاف وزير الرى أن هناك حل متوسط المدى سيتم العمل على نتفيذه خلال ستة اشهر لحسم المشكلة جذريا، يتمثل فى عمل امتداد لمصرف ادكو داخل بحيرة ادكو، لمنع ارتداد مياه البحيرة الى المصرف أيام النوات وارتفاع منسوب مياه البحر الذى يحول دون تصريف مياه المصرف للبحر من خلال بوغاز المعدية بإدكو.

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