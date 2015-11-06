أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: مصرع 3 أشخاص بينهم عضوان بالإخوان فى انفجار سيارة بالشرقية

Google+ Print
الداخلية: مصرع 3 أشخاص بينهم عضوان بالإخوان فى انفجار سيارة بالشرقية الداخلية: مصرع 3 أشخاص بينهم عضوان بالإخوان فى انفجار سيارة بالشرقية
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بوقوع انفجار بسيارة يستقلها شخصان بمدخل مدينة أبوكبير بالشرقية، حيث أسفر الحادث عن مصرع مستقلى السيارة وشخص ثالث يستقل دراجة بخارية كان يتحدث معهما .

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه عثر بجوار الجثتين على بطاقتى رقم قومى خاصة بمستقلى السياره وهما "محمد.ص" و"على.م" وتبين أنهما مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2148 إدارى أبوكبير انضمام لجماعة إرهابية ، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، وتبين أن السيارة ماركة هيونداى شاسيه رقم 232592 وتحمل لوحة معدنية رقم 6234ملاكى القاهرة وأنها مزيفة، وأن الشخص مستقل الدراجه النارية يدعى "صلاح .ع" 16 سنة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة محل الواقعة واستكمال فحص الحادث والوقوف على خلفياته.


>- صور حادث مصرع 3 تكفيريين بعد انفجار سيارتهم بالشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365