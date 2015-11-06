الداخلية: مصرع 3 أشخاص بينهم عضوان بالإخوان فى انفجار سيارة بالشرقية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بوقوع انفجار بسيارة يستقلها شخصان بمدخل مدينة أبوكبير بالشرقية، حيث أسفر الحادث عن مصرع مستقلى السيارة وشخص ثالث يستقل دراجة بخارية كان يتحدث معهما .

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه عثر بجوار الجثتين على بطاقتى رقم قومى خاصة بمستقلى السياره وهما "محمد.ص" و"على.م" وتبين أنهما مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2148 إدارى أبوكبير انضمام لجماعة إرهابية ، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، وتبين أن السيارة ماركة هيونداى شاسيه رقم 232592 وتحمل لوحة معدنية رقم 6234ملاكى القاهرة وأنها مزيفة، وأن الشخص مستقل الدراجه النارية يدعى "صلاح .ع" 16 سنة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة محل الواقعة واستكمال فحص الحادث والوقوف على خلفياته.

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