نيمار: الآن أشعر بأنني في بيتي

(إفي): أكد البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني أنه يشعر خلال الموسم الحالي، الثالث له مع النادي الكتالوني، بأنه في بيته أكثر من السابق.

وفي مقابلة لقناة (بي إن سبورتس) الليلة الماضية قال اللاعب البرازيلي "أمر بعام رائع. ألعب منذ الموسم الماضي بطريقتي مثلما كنت أفعل في السابق، وأنا سعيد إزاء كل شيء. الآن أشعر بأنني في بيتي أكثر من السابق. عامي الأول كان للتعلم والتعرف على كل شيء. الثاني كان أفضل. الآن أشعر وكأنني في بيتي".

وأضاف "كنت أعلم طريقة لعب برشلونة وكانت تعجبني كثيرا. كنت أدرك نوعية لاعبي النادي. أقلمت نفسي على طريقة لعبه".

وحول ثلاثي الهجوم المكون منه هو والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، أشار نيمار "لا أعلم إذا كنا الأفضل، ولكننا نقوم بعمل جيد. تربطنا صداقة قوية داخل وخارج الملعب وهذا يساعد كثيرا. آمل أن نظل في لياقتنا الأفضل لسنوات طويلة".

وحول رأيه في ريال مدريد قال "لديه فريق رائع ولاعبون يتمتعون بمهارات مختلفة كما أنه يصارع دوما مع الأفضل"، ولكنه أبرز في الوقت نفسه "علينا أن ننظر لما نقوم به نحن فقط".

وكشف البرازيلي أنه لا يعجبه مشاهدة مباريات لفرق أخرى غير البرسا عبر التلفاز "لا أشاهد مباريات ريال مدريد. عندما يشاهدها أصدقائي أتابع لبعض الوقت ثم أبتعد. لا أستمر في مشاهدة المباراة كاملة لأنني لا يعجبني ذلك. لذا لا يمكنني التعليق على شيء لا أراه. الأمر لا يتعلق بكونها مباريات ريال مدريد ولكن مشاهدة المباريات لا تعجبني. أنا لا أشاهد لقاءات سانتوس إلا إذا كان في نهائي ما".

وعند سؤاله حول إذا ما كان يرغب في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب رد نيمار "ما أود فعله هو مواصلة القيام بعملي، اللعب بطريقتي ومساعدة زملائي. بالنسبة لي الأهم هو الفوز بالألقاب، ولكن لا تهمني الكرة الذهبية التي يتنافس عليها دائما ليو وكريستيانو (رونالدو) وهما لاعبان من عالم آخر".

كما أكد اللاعب أنه لا يكترث لأن يصبح هداف البرسا لأنه يهتم فقط بمساعدة زملائه وأن يكون سعيدا داخل المستطيل الأخضر.

وحول مباراة البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، يرى نيمار أن المواجهة تشبه لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد كما أنها هامة لمنتخب بلاده لأن المنافس يلعب دون ميسي وسرخيو أجويرو.

وتطرق نيمار إلى مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل ولكن منتخب راقصي السامبا لم يقدم أداء جيدا خلاله، مشيرا إلى الهزيمة من ألمانيا بنتيجة 1-7 "لقد عانيت كثيرا في منزلي، كنت أتمنى أن أكون في الملعب مع زملائي. علينا المضي قدما. الفوز بالمونديال بمثابة حلم. أنا لا أحب الخسارة".