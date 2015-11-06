سلطات مطار شرم الشيخ اليوم تمنع الرحلات البريطانية وBBC تؤكد أزمة كبرى في الطريق

ما زالت تداعيات قرار الحكومة البريطانية بترحيل السائحين البريطانيين من منطقة سيناء مستمرة ما بين الإستنكار والتهور السياسي، وهذا ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية BBC حيث قالت في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن شركة إيزجيبت المكلفة بنقل الرعايا البريطانيين من مطار شرم الشيخ قد تم إيقاف رحلاتها عن طريق مطار شرم الشيخ بواسطة مسئولين أمنيين في المطار، قاموا بمنع طائرات الشركة من الهبوط في المطار وذلك بعد قيامها بنقل عدد من السائحين البريطانيين أمس وصباح اليوم.

وأكد هيئة الإذاعة البريطانية أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل أن هناك سبعة طائرات بريطانية تابعة لشركات طيران بريطاني تستعد للإقلاع من بريطانيا متجهة إلى مصر، وبالتحديد إلى مطار شرم الشيخ للقيام بنفسها بعملية إجلاء البريطانيين من شرم الشيخ، إلا أن سلطات المطار أعلنت لمسئولي شركة إيزجيبت أنه لن يسمح لهذه الطائرات بالهبوط على أرض مطار شرم الشيخ.

وقالت BBC أن هذا الأمر سوف يتسبب في أزمة سياسية كبرى بين مصر وبريطانيا، إذا لم يتم حله خاصة مع تواجد عدد كبير من البريطانيي العالقين في مطار شرم السيخ منذ صباح اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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