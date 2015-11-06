سقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس دون إصابات بسبب الأمطار

تهشمت سيارة بعد سقوط شرفة عقار بمنطقة ابيس وسط الإسكندرية فوقها بسبب تساقط الأمطار بغزارة .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك ، بسقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس العاشرة.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مكون من أربع طوابق"بناء قديم - مشغول بالسكان " ملك ورثة محمد ح م وسقوط شرفة الطابق الرابع مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة رقم 1523مصر " تصادف وقوفها أسفل العقار " دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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