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سقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس دون إصابات بسبب الأمطار

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سقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس دون إصابات بسبب الأمطار سقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس دون إصابات بسبب الأمطار
تهشمت سيارة بعد سقوط شرفة عقار بمنطقة ابيس وسط الإسكندرية فوقها بسبب تساقط الأمطار بغزارة .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك ، بسقوط شرفة عقار بمنطقة أبيس العاشرة.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مكون من أربع طوابق"بناء قديم - مشغول بالسكان " ملك ورثة محمد ح م وسقوط شرفة الطابق الرابع مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة رقم 1523 " تصادف وقوفها أسفل العقار " دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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