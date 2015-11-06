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بعد الإسكندرية والبحيرة.. هاشتاج "الزقازيق بتغرق" يتصدر تويتر

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تصدر هاشتاج "الزقازيق بتغرق" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة، عقب تعرض المدينة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى غرق الشوارع فى مياه الأمطار.

وغرد النشطاء على تويتر بصور توضح سقوط الأمطار بكثافة على المدينة، كما غردوا بصورة غلب عليها السخرية والمزاح، إذ قال أحد النشطاء "سيمارس أهالى مدينة الزقازيق الباليه المائى فى شوارع المدينة بعد هذا الجو العاصف الممطر الجميل"، وآخر سخر "ها لسه مين معملش الهاش، المحافظة اللى ورا عملت، الأستاذ اللى هناك عمل"، وآخر غرد "بنتضامن مع اسكندرية".

وتواجه منذ الأربعاء الماضى طقساً شديد التقلب، فغمرت السيول الشوارع فى عدة محافظات مصرية أبرزهما الإسكندرية والبحيرة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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