ضبط 9 هاربين من أحكام و1421 مخالفة مرورية فى المنوفية وبنى سويف

شنت إدارة مرور بنى سويف برئاسة العقيد حسام الشايب عدة حملات على مداخل ومخارج بنى سويف والمراكز السبعة وسيرت كمائن متحركة وضبطت 1421 مخالفة متنوعة تشمل السير بدون رخصة قيادة أو رخصة تسيير، وعكس اتجاه، المحادثة فى الهاتف أثناء القيادة، حزام أمان، حمولة زائدة عن المقرر، مخالفة خط السير، استخدام آلات تنبيه مخالفة للقواعد المرورية ،كسر إشارات المرور ، القيادة بسرعة زائدة، ومخالفات فحص فنى ، مخالفة شروط الأمن والمتانة وفحصت الحملات 800 من السائقين وضبطت 58 منهم يقودون تحت تأثير المخدر كما ضبطت 8 سيارات مسروقة ومدرسة لتعليم قيادة السيارات بدون تصريح.

وفى المنوفية شنت مديرية الأمن حملة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير الأمن وأسفر ت عن ضبط كل "بلال.م" محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتلى فى القضية رقم 16758/4070 جنايات بركة السبع لسنة 2013 و"محمد .ع" محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 8993/1053 جنايات مركز بركة السبع لسنة 2015 " استعراض قوة " و"تامر .ع"محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة السرقة فى القضية رقم 10497/3578 جنايات مركز الشهداء لسنة 2012 .

كما ضبطت الحملة "هشام .م"محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم6758/ 1808جنايات مركز الشهداء لسنة 2014 " مخدرات " و"محمد .ا"محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 15067/3645 جنايات مركز الشهداء لسنة 2014 " مخدرات ".

كما أسفرت الحملة عن ضبط "صابر .ج" فى الجناية رقم 10593/2261 جنايات مركز منوف لسنة 2013 " سلاح " الحكم ثلاث سنوات و"أشرف .ت" محكوم عليه بالسجن 6 أشهر فى القضية رقم 4131/1540 جنايات قسم منوف لسنة 2015 " مخدرات " و"محمد .م" محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 4541/1625 جنايات قسم منوف لسنة 2015 " مخدرات " وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.