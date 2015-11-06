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الحوثيون ينهبون 6 أطنان مواد متفجرة من مصنع إسمنت البرح فى تعز

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الحوثيون ينهبون 6 أطنان مواد متفجرة من مصنع إسمنت البرح فى تعز الحوثيون ينهبون 6 أطنان مواد متفجرة من مصنع إسمنت البرح فى تعز
اقتحمت ميليشيات الحوثيين مصنع إسمنت البرح فى محافظة تعز فى اليمن، ونهبوا 6 أطنان من المواد المتفجرة، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر محلية يمنية، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف العربى شن غارات جوية استهدفت مواقع تمركز الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طيران التحالف قصف تبة الخزان وعمارة كامل بمنطقة الضباب غرب المدينة، كما قصفت دورية عسكرية للحوثيين وقوات صالح بمنطقة الربيعى غرب المدينة.
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