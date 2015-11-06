الزمالك لـ في الجول: لماذا يتحدث عبد الحفيظ عن فريقنا بعد خسارة الأهلي؟

انتقد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحات نظيره في الأهلي سيد عبد الحفيظ التي أشار فيها لاستفادة بطل الدوري المصري من التحكيم للفوز على المقاولون العرب.

وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام ضيفه مصر المقاصة الخميس في الدوري المصري الممتاز وانتقد لاعب القلعة الحمراء السابق حكم المباراة محمود البنا مشيرا إلى تغاضيه عن احتساب وقت كاف بديلا للمهدر خلال الـ90 دقيقة.

وقال يوسف لـFilGoal.com:"لماذا يتحدث عبد الحفيظ عن الزمالك بعد خسارة فريقه؟ لا يجوز إقحام نادينا في الأمر".

وأضاف "العلاقة بين الأهلي والزمالك جيدة وعلى الطرفين أن يلتزما بفريقيهما فقط ولا يتحدثان عن الأخر".