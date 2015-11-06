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الاتحاد يؤجل سفره للقاهرة بسبب ' قطع ' الطريق الصحراوي

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الاتحاد يؤجل سفره للقاهرة بسبب ' قطع ' الطريق الصحراوي الاتحاد يؤجل سفره للقاهرة بسبب ' قطع ' الطريق الصحراوي

فوجئت بعثة الاتحاد السكندري أثناء توجهها إلى القاهرة بتوقف الطريق الصحراوي بسبب قطعه من قبل بعض الأشخاص.

وعادت البعثة إلى الإسكندرية لتخوض مران الجمعة على أن يتم السفر في وقت لاحق بعد حل مشكلة الانتقال للقاهرة.

ويحل الاتحاد صاحب المركز الخامس ضيفا على الداخلية السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنتظر سيد البلد مهمة صعبة في مواجهة الفريق الوحيد في الدوري الذي فاز في جميع مبارياته حتى الآن بعد تغلبه على المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي.

وجمع فريق المدرب ستويتشو ملادينوف البلغاري سبع نقاط من الفوز على أسوان والإنتاج الحربي والتعادل مع المقاولون.

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