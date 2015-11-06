الجنائية الدولية تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافى

>أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها لا تزال تصر على تسليم سيف القذافى، الذى يواجه عقوبة الإعدام فى ليبيا.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا -فى تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولى ونشر فى طرابلس اليوم- إن المحكمة لا تزال تدرس المواد التى تلقتها من السلطات الليبية أواخر العام الماضى حول جرائم ارتكبت فى ليبيا.

وأضافت المدعية أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل المحكمة لم تقم طرابلس بتسليم سيف الإسلام القذافى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن سلطات ليبيا لديها التزامات واضحة بتنفيذ ذلك الطلب.

ووصفت الوضع بـ"المثير للقلق"، وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية جددت دعوتها للسلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام لها، وفى أواخر يوليو الماضى أصدرت محكمة طرابلس الجنائية حكم إعدام فى حق عشرة من رموز النظام السابق، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، بتهم التحريض على قتل متظاهرين سلميين وتشكيل كتائب تأديبية لقمع الاحتجاجات أثناء أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011، بالإضافة إلى اتهامهم بجرائم الفساد.

وفى عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بتوقيف سيف الإسلام القذافى المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.