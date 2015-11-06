تنظيم داعش يفجر دير الراهبات فى محافظة نينوى شمال غربى العراق

> فجر تنظيم (داعش) الإرهابى ، اليوم الجمعة ، دير الراهبات فى قضاء "تلكيف" فى محافظة نينوى شمال غربى العراق ، وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب - فى تصريح صحفى اليوم - إن تنظيم داعش قام الليلة الماضية بإخلاء دير الراهبات فى قضاء "تلكيف" وتفخيخه بالعبوات الناسفة وتفجيره ، دون معرفة حجم الخسائر .

يذكر أن تنظيم (داعش) دمر آثار مدينة "الحضر" المدرجة على لائحة التراث العالمى والتى يعود تاريخها إلى القرن الثانى قبل الميلاد.. كما جرف قبل أيام مدينة "نمرود" الأثرية ، بالآليات الثقيلة مستبيحا بذلك المعالم الأثرية التى تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده .. كما حطم قطعا أثرية نادرة فى متحف الموصل بمحافظة نينوى شمالى غربى العراق ، وفجر المتحف التاريخى ونهب وخرب ما فيه من مقتنيات أثرى ومخطوطات تاريخية ، حيث كان يضم المتحف 173 قطعة أثرية وتماثيل لحقب تاريخية مرت بها حضارات العراق لاسيما حضارة مابين النهرين بخلاف القطع الأثرية بمخازن المتحف .

كما فجر عناصر (داعش) يوم 8 مارس الماضى منطقة "خورسباد" الأثرية شرقى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.. والتى تزخر بالآثار الآشورية القديمة.. وأسست "خورسباد" كعاصمة جديدة لمملكة آشور فى زمن سرجون الثانى بعد وقت قصير من توليه العرش عام 721 قبل الميلاد .

على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن ثمانية محتجزين فى سجن سرى لداعش فى محيط قضاء "الشرقاط" شمال محافظة صلاح الدين هربوا فى ساعة متأخرة الليلة الماضية ، وأشارت إلى أن ثمانية محتجزين بينهم عناصر أمنية نجحوا فى الهروب من السجن الذى يقع فى المحيط الغربى لقضاء الشرقاط .

وأضافت أن تنظيم داعش ، الذى يسيطر على القضاء ، نشر نقاطا أمنية على الطرقات الأساسية وزود عناصرها بقوائم بأسماء الهاربين وصورهم ، ويعتبر الشرقاط من أهم معاقل داعش والأخير بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق .