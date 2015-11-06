إنقاذ 949 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل ليبيا

>أعلن خفر السواحل الإيطالى أنه شارك فى انقاذ 949 مهاجرا غير شرعى ، بينهم نساء وأطفال ، كانوا على متن زوارق صغيرة قبالة السواحل الليبية .

وقال خفر السواحل الإيطالى المسؤول عن تنسيق عمليات الإنقاذ فى بيان له نشر هنا اليوم ، إن المهاجرين وعددهم 949 شخصا كانوا على متن سبعة زوارق مطاطية ومركب صيد صغير.

وأضاف أن عملية الإنقاذ شاركت فيها سفن تابعة له وسفينة “ديجنيتي” لمنظمة أطباء بلا حدود وسفن عسكرية بريطانية وسلوفينية وبلجيكية تعمل فى إطار مهمة “صوفيا” التى أطلقها الاتحاد الأوروبى فى المتوسط لمكافحة مهربى البشر.

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