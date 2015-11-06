اليونيسيف: الكوليرا انتشرت من العراق إلى سوريا والبحرين والكويت

قال مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فى العراق، إن تفشى الكوليرا امتد إلى سوريا والبحرين والكويت وهناك خطر من تحوله إلى وباء إقليمى مع استعداد الملايين لزيارة مزارات شيعية فى العراق.

ورصد المرض -الذى يمكن أن يؤدى إلى الوفاة خلال ساعات- إلى الغرب من العاصمة بغداد فى سبتمبر وأصاب منذ ذلك الحين 2200 شخص على الأقل وتسبب فى وفاة ستة.

وقال بيتر هوكينز، مدير اليونيسيف فى العراق، إن التفشى "لديه قوة دفع إقليمية بالفعل وخطر هذا يمكن أن يزيد بمجىء أناس من شتى أنحاء المنطقة إلى العراق. الكويت والبحرين وسوريا بها حالات مؤكدة بالفعل."