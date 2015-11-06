الجيش السورى يخسر آخر المناطق التى استعادها خلال شهر فى حماة

>سيطرت فصائل المعارضة الجمعة على بلدة عطشان فى ريف حماة الشمالى فى وسط سوريا لتفقد قوات النظام بذلك آخر المناطق التى استعادتها خلال عملية برية تنفذها فى المنطقة منذ شهر، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سيطرت حركة احرار الشام صباح اليوم على بلدة عطشان عقب اشتباكات عنيفة" ترافقت مع قصف روسى ومن قوات النظام على مناطق الاشتباك.

واوضح عبد الرحمن ان "قوات النظام فقدت بالنتيجة آخر البلدات التى سيطرت عليها منذ اطلاقها العملية البرية فى ريف حماة الشمالي" فى السابع من اكتوبر.

>و أفاد ناشطون سوريون صباح اليوم الجمعة بأن فصائل المعارضة سيطرت على كتيبة الدبابات ونقاط عسكرية فى محيط بلدة مورك فى ريف حماة، بعد أن أحكمت سيطرتها على بلدة مورك بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري.

>ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الناشطين قولهم "إن فصائل المعارضة تمكنت من السيطرة على 10 دبابات، إضافة لـ5 عربات عسكرية فى محيط البلدة".

>وأضافوا أنه فى حى المنشية بدرعا تقدمت المعارضة بعد معارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية.

>وأشاروا أيضا إلى أن المعارضة صدت هجوما للقوات الحكومية، ثم تقدمت نحو مدينة درعا، واستهدفت مواقع الجيش الحكومى بقذائف الهاون والمدفعية.

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