القوات المسلحة تنفذ تدريبات لإنزال وحدات ميكانيكية ومدرعة على شاطئ جزيرة

نفذت عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية أحد الانشطة التدريبية البارزة لإنزال الوحدات الميكانيكية والمدرعة على شاطئ جزيرة على ساحل البحر الاحمر تم الاستيلاء عليها من قبل العناصر المعادية ، وتدمير عدد من الاهداف الساحلية بمشاركة عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية التى تم ابرارها برا وبحرا باستخدام الهليكوبتر والقوارب السريعة.

بدأت العملية بتحرك المجموعات القتالية من مناطق تمركزها والابحار للوصول الى منطقة الانزال المخططة على الجزيرة ، وبوصول اللنشات السريعة الى اقرب نقطة الى الشاطئ ، بدأت عناصر الضفادع البشرية فى تنفيذ السباحة القتالية والغطس الهجومى للوصول الى الساحل المعادى واستطلاع الدفاعات لاحتلال منطقة الابرار وتأمين رأس شاطئ والتعامل مع الالغام والشراك الخداعية وفتح الثغرات لتأمين منطقة انزال القوة الرئيسية المنفذة للهجوم.

وقامت عدد من سفن الإبرار التابعة للقوات البحرية بإنزال عناصر المشاة الميكانيكى والوحدات المدرعة التى قامت باقتحام الحد الامامى لدفاعات العدو والاشتباك مع العناصر المعادية وتدميرها بالتعاون مع الطائرات المقاتلة والهليكوبتر المسلح.

كما تم إبرار المجموعات القتالية لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والقوات الخاصة البحرية بأستخدام الطائرات الهليكوبتر واللنشات السريعة للاشتباك والتعامل مع العناصر المعادية وتدمير عدد من الاهداف الساحلية باستخدام دوائر النسف والتدمير ، وذلك تحت ستر التغطية النيرانية للانشات السريعة ، وأظهرت المرحلة المستوى المتميز للتدريب القتالى لرجال القوات المسلحة ، ومايتمتعون به من مهارات ميدانية وبدنية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام غير النمطية ، وذات الطبيعة الخاصة التى يكلفون بها تحت مختلف الظروف .

وأكد اللواء أركان حرب يحى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أن مقاتلى المنطقة بما يملكوه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية يملؤهم العزيمة والاصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية الشعب المصرى والتصدى للتهديدات المختلفة التى تمس امن الوطن واستقراره.

حضر التدريب اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.