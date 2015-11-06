رئيس الوزراء يبحث مع قيادات محافظة البحيرة سبل مواجهة آثار السيول

اجتمع منذ قليل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور لمتابعة أعمال مواجهة السيول التى اجتاحت المنطقة خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء محطة رفع الخيرى بدمنهور، وكذلك مركز إدكو الساحلى الذى تأثر بشكل كبير من سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تفقد عدد من محطات الرى وبحث إمكانية تشغيلها بكامل طاقتها بعد توقفها إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

- رئيس الوزراء يصل البحيرة لمتابعة عمليات مواجهة آثار السيول