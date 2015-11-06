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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص آخر إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" فى ترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعى – أسوان بملوى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من مركز شرطة ملوى يفيد انقلاب سيارة "ميكروباص" فى ترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعى، أسفرت عن مصرع كل من عمر خالد ومهنى محمد بينما أصيب شخص يدعى حسين طارق حسين.

بالانتقال تبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وهم فى طريقهم من مركز ملوى إلى مدينة، وتبين أيضا أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16844 جنح مركز ملوى.

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مصر 365

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