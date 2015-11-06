وزير الدفاع البريطاني: لايصح أن نعتمد على حلفائنا لحمايتنا من «داعش»

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إنه لا يصح أن تعتمد بريطانيا على الحلفاء لحمايتها من متشددي تنظيم داعش ودعا النواب إلى بحث توسيع الضربات الجوية البريطانية في العراق لتشمل سوريا.

ونفت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع تراجعها عن خطط للسعي للحصول على موافقة البرلمان على شن ضربات جوية بريطانية في سوريا بعدما ذكرت عدة صحف أن الحكومة تراجعت عن موقفها لأنها لم تحصل على الدعم الكافي من نواب المعارضة.

وبحسب رويترز قال فالون (لبي.بي.سي) “أطلب من أعضاء البرلمان على وجه الخصوص التفكير في ان من يحافظ على أمن الشوارع في بريطانيا الآن هي الطائرات الأمريكية والأسترالية والفرنسية التي تضرب قلب داعش في شمال شرق سوريا حيث يجري تنظيم وتوجيه داعش.”

وأضاف “داعش تهديد مباشر لنا في بريطانيا… ولا يصح من الناحية الأخلاقية الاعتماد على الطائرات الفرنسية أو الأسترالية أو الأمريكية للحفاظ على الأمن في شوارعنا.”