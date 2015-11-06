بالصور..الجيش يدفع بـ30 عربة شفط مياه وإغاثة بالإسكندرية والبحيرة والغربية

تواصل المنطقة الشمالية العسكرية جهود الإغاثة وكسح مياه الأمطار من محافظات الإسكندرية، الغربية، والبحيرة، من خلال الدفع بعربات مجهزة ومعدات وأطقم فنية لمعاونة أجهزة المحافظة فى كسح وشفط المياه الموجودة فى الشوارع وبالقرى والعزب الواقعة على أطراف المحافظة.

ودفعت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية بأطقم إغاثة ممثلة فى 12 عربة صرف صحى و 18 عربة كسح مياه وإطفاء للمناطق المنكوبة والأكثر تضررًا فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية فى مناطق ( المطار وعزبة الرحمة وعزبة المفتى، والرحمانية والمندرة، ومدخل الإسكندرية وطنطا وكفر الدوار ووادى النطرون والطريق الصحراوى والأنفاق ( نفق المندرة ونفق كليوباترا ونفق الإبراهيمية ونفق قناة السويس) مدعمة بعناصر الشرطة العسكرية لتخفيف المعاناة عن أهالى الإسكندرية والبحيرة والغربية.



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