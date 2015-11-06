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وزيرة التعاون الدولى: السيسى وجه بالعمل على زيادة محفظة مصر بالبنك الأوروبى

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وزيرة التعاون الدولى: السيسى وجه بالعمل على زيادة محفظة مصر بالبنك الأوروبى وزيرة التعاون الدولى: السيسى وجه بالعمل على زيادة محفظة مصر بالبنك الأوروبى
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبريطانيا مميزة جداً وبها إنجازات كثيرة من النواحى التنموية والاقتصادية، مشيدةً بالتعاون الدولى مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بعد اعتماد دولة عمليات.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية قبيل مغادرتها لندن، حيث كانت ضمن الوفد المرافق للرئيس السيسى، أن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالعمل على زيادة محفظة مصر فى البنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة ، لمساندة الاستثمارات الخاصة بالبنية الأساسية سواء بقطاع النقل والطرق والتى تهم المواطنين من تسهيل خدماتهم.

وأشارت إلى أنه تم التشاور مع الجانب البريطانى لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لخلق فرص عمل للشباب خاصة بمناطق الصعيد.

وقالت إن هناك مشاورات لزيادة حجم التمويل مع البنك الدولى، حيث تم الانتهاء من التشاور حول تمويل محطة كهرباء دمنهور بلندن، وسيتم التوقيع الأسبوع المقبل بالقاهرة ويبلغ قيمتها 1.3مليار دولار والتى يشارك بها البنك الأوروبى بحجم تمويل 200 مليون دولار، إلى جانب ما يقدمه البنك الدولى والأفريقى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

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مصر 365

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