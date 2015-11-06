مدرب المنتخب لـ في الجول: كنا نعلم أننا سنتراجع في التصنيف.. ونعرف كيف نحل المشكلة

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر يعلم أن فريق الفراعنة سيتراجع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التصنيف الجديد للمنتخبات العالمية والذي شهد تراجع مصر إلى المركز الـ57 بعدما كانت الـ51 في شهر أكتوبر.

وخرج منتخب مصر بذلك من العشرة منتخبات الأوائل على قارة إفريقيا مما قد يزيد مجموعته صعوبة في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 إذا تخطى عقبة تشاد.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة لـFilGoal.com: "كنا نعلم أن هذا سيحدث".

وتابع "لكننا نتوقع أن نصعد مجددا لنصبح في التنصيف الثاني ضمن تصفيات إفريقيا لكأس العالم".

وأوضح "ما نحتاجه الآن هو الفوز على تشاد مرتين في التصفيات، لتنضم تلك النتائج مع انتصاراتنا الـ5 الرسمية الماضية".

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وارتقى منتخب تشاد 39 مركزا في ترتيب الفيفا الصادر الخميس ليصبح صاحب أفضل قفزة على مستوى العالم في التصنيف الخاص بشهر نوفمبر الجاري.

وأتم ناجي "في كل حال كان طبيعيا أن يتواجد فريق قوي معنا من القارة في التصفيات. لكن مادمت ترغب في الوصول لكأس العالم عليك الفوز ضد أي منافس".