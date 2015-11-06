تقرير في الجول - فيديو.. كرة القدم.. Thug Life

وسط الأحداث المندلعة والأمور الملتهبة، يخرج أحدهم بتصرف غير متوقع. صفحات الـ “Trolls” على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ثورة كبيرة في كرة القدم، وجعلت من الموقف الذي ما كان ليذكر من قبل في أي مباراة إلا للحظات، مادة يستخدموها في العديد من المواقف. بين أسلحة الـ Trolls الجديدة، أغنية "Thug Life" التي باتت إشارة لأي تصرف غير تقليدي يقوم به لاعب أو مدرب على أرض الملعب. div>

“Thug Life” هو مصطلح غربي يشار به إلى حياة العصابات أو "الفتونة"، وفي كرة القدم، لم يختلف الأمر كثيرا.

FilGoal.com يستعرض بعضا من المواقف في عالم كرة القدم، والتي يمكنك ذكر المزيد منها في تعليقاتكم، لكن أولا عليكم تشغيل الأغنية بالأعلى، وتركيبها على اللقطات التالية في رأسكم.

حسام حسن

حسام حسن كان مدرب الزمالك وقتها، وحين سأله المراسل عن سبب إجراءه تغيير معين دون الأخر، رد ببساطة.. أنا حر.

إبراهيموفيتش وجوليو سيزار

في إحدى دربيات الغضب في ميلانو بين ميلان وإنتر، كان زلاتان إبراهيموفيتش على تنفيذ ركلة جزاء، وأمام أحد أفضل الحراس المميزين بتصدرياتهم لركلات الجزاء، جوليو سيزار.

جوليو حاول استفزاز إبرا وإخراجه عن شعوره، لكن إبارهيموفيتش سجل الهدف ورد له الصاع صاعين.

فرانشيسكو توتي

وقتما كانت الأعصاب متوترة والجميع قلق من استمرار عقدة ركلات الترجيح لإيطاليا، كان فرانشيسكو توتي وحده في عالما أخر.

وسط تحذيرات باولو مالديني ودينو زوف، تهور الفتى الصغير فرانشيسكو توتي وسدد في مرمى الحارس العملاق فان دير سار على طريقة "بانينكا" في نصف نهائي يورو 2000.

دييجو أرماندو مارادونا

مارادونا بين هؤلاء من ينطبق على مسيرتهم “Thug Life” بجدارة.

مارادونا في ربع نهائي كأس العالم أمام إنجلترا، سجل هدفا بعدما راوغ كل الفريق، ولم يكتف بذلك، فسجل هدفا بيده واحتسبه الحكم بشكل طبيعي.

إيكر كاسياس

لم يتمالك إيكر كاسياس نفسه من الفرحة بالفوز بكأس العالم، وفي مقابلة صحفية مع صديقته التي تعمل كمراسلة بعد النهائي، قبلها على الهواء ليستحق لقب “Thug Life” بجدارة.

ماريو بالوتيلي

مثال صريح أخر على حياة “Thug Life” هو ماريو بالوتيلي.

بالوتيلي في مباراة مع إنتر ميلان تحت قيادة جوزيه مورينيو في دوري أبطال أوروبا تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول.

جوزيه مورينيو يقول أنه قضى الاستراحة يوجه بالوتيلي لتفادي البطاقة الثانية حتى لا يطرد، فماذا فعل بالوتيلي؟ طٌرد بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

علي جبر

بنفس قدر السذاجة كان علي جبر مدافع الزمالك في مباراة النجم الساحلي.

جوسوالدو فيريرا مدرب الزمالك أعطى التعليمات بالهدوء أمام استفزازت النجم والبداية القوية، لكن جبر بتصرف ساذج تعرض للطرد في الدقيقة الثانية من المباراة، ثم حاول التنصل من التصرف بطريقة أكثر سذاجة.

فان نيستلروي

لم تكن مباراة منتخب هولندا أمام أندورا ذات أهمية كبرى أو صعوبة بالغة، لكن مدافع أندورا استفز رود فان تيستلروي عندما أضاع ركلة الجزاء بطريقة غير مبررة.

وما كان من فان نيستلروي، إلا أن سجل هدفا أخر وذهب ليحتفل أمام المدافع، ليرد له الصاع صاعين.

تير شتيجن

تير شتيجن لا يتعلم من مخاطراته، لكنه عندما لا يخطيء، تخرج بصورة مبهرة.

شتيجن هو أحدث الحالات، ففي مباراة برشلونة أمام باتي بوريسوف، تقدم شتيجن من مرماه واستلم الكرة على خط التماس، ومع بعض الضغط من المهاجم، أبى شتيجن إلا وأن راوغه ثم مرر الكرة بزميله بدلا من إخراجها خارج الملعب.

الديك

البطل هذه المرة لم يكن لاعبا ولا مدربا أو حتى إنسانا، البطل هذه المرة كان ديك!

ديك اقتحم ملعب المباراة والتف حوله اللاعبون وجميع من في الملعب، لكن في النهاية، فشل الكل في إخراجه، وبقي الديك يثير ضحكات الجمهور.