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لو عايز تزود القدرة والرغبة الجنسية.. "كل لب أبيض وبنجر"

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لو عايز تزود القدرة والرغبة الجنسية.. "كل لب أبيض وبنجر" لو عايز تزود القدرة والرغبة الجنسية.. "كل لب أبيض وبنجر"
كثير من الرجال يبحثون عن وهم الفحولة بتناول بعض النشطات الجنسية الضارة كالترامادول والحشيش وغيرها، التى تعطى إحساسا وهميا بالقوة والقدرة لكن سرعان ما ينتهى هذا الإحساس.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن 3 أنواع مهمة ومذهلة من الأطعمة التى تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال وتزيد من عدد الحيوانات المنوية، وتشمل:

1- الشيكولاته الداكنة


>تعتبر الشيكولاتة الداكنة من أبرز الأطعمة التى تعزز الرغبة الجنسية حيث إنها تحتوى على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونيد المثيرة للشهوة الجنسية، وتحتوى أيضاً على L-أرجينين، وهو الحمض الأمينى الذى يعرف لزيادة حجم السائل المنوى وكذلك تحسين سرعة الوصول لهزات الجماع.

2- اللب الأبيض


>نعرف جميعنا أن بذور اليقطين أو "اللب الأبيض" التى نستخدمها فى التسلية، والتى تحتوى على مادة الفيتوسترولس التى هى معروفة لتحسين إنتاج هرمون التستوستيرون الذى يساعد فى زيادة عدد الحيوانات المنوية وكذلك حجم السائل المنوى.
>كما أنه يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التى تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية للذكور.

3- البنجر


>يعتبر البنجر سوبر فودز الأغذية التى تعزز صحة الرجال الجنسية، حيث إنه يعمل على زيادة حجم السائل المنوى ويعزز حركته.

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مصر 365