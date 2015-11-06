روسيا تدعو إلى إرسال بعثة من اليونسكو للمناطق الأثرية فى سورية

>ذكر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة أنه يتعين على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إرسال بعثة إلى سورية لتقييم الدمار الذى لحق بالمناطق الأثرية القديمة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن "التراث الثقافى الذى دمره الهمجيون، بما فى ذلك فى سورية، هو ملكية مشتركة لنا، وذكر لافروف بعد محادثات مع رئيسة اليونسكو إرينا بوكوفا "إننى مقتنع بأن اليونسكو طبقا لتفويضها يتعين أن ترسل بعثة من الخبراء هناك (إلى سورية) حينما يسمح الوضع الامنى بذلك".

وكان تنظيم (المعروف إعلاميا باسم داعش) قد دمر ونهب العديد من المواقع الثقافية القديمة فى سورية والعراق خلال العامين الماضيين، وبدأت روسيا حملة من القصف ضد داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة فى سورية فى سبتمبر الماضى.

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