ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

وتمكنت الحملة من ضبط "ياسر م ح" 51 سنة المدير المسئول لشركة نادرين للتجارة والتوزيع لحيازته وعرضه للبيع "2632" عبوة أجزاء دواجن زنة العبوة 1 كجم، و"5760 "عبوة مصنعات دواجن زنة العبوة 400 جرام، و"900 " عبوة بانيه متبل زنة العبوة 1 كجم، وعدد "720 " قالب لانشون دجاج زنة الواحدة 250 كجم، بالإضافة إلى "540" عبوة بانيه متبل زنة العبوة 500 جرام، و"517 " عبوة أجزاء دواجن زنة العبوة 500 جرام، و"460 " عبوة كبد وقوانص زنة العبوة 1 كجم، و"224 " عبوة كفتة دواجن زنة العبوة 500 جرام، وبلغت إجمالى المضبوطات " 7 " أطنان من لحوم ومصنعات الدواجن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
كما تم ضبط "عمرو ا ح" 37 سنة المدير المسئول عن مطعم للمشويات لحيازته وعرضه للبيع 95 كجم من اللحوم الحمام المذبوحة، و 95 كجم من اللحوم بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط "صلاح ع م" 30 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع "3" أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن "150" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، وضبط "مصطفى ح س" 51 سنة صاحب فرش لحيازته " 236 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.