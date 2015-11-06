ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

واصل اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إشرافه على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط "ياسر م ح" 51 سنة المدير المسئول لشركة نادرين للتجارة والتوزيع لحيازته وعرضه للبيع "2632" عبوة أجزاء دواجن زنة العبوة 1 كجم، و"5760 "عبوة مصنعات دواجن زنة العبوة 400 جرام، و"900 " عبوة بانيه متبل زنة العبوة 1 كجم، وعدد "720 " قالب لانشون دجاج زنة الواحدة 250 كجم، بالإضافة إلى "540" عبوة بانيه متبل زنة العبوة 500 جرام، و"517 " عبوة أجزاء دواجن زنة العبوة 500 جرام، و"460 " عبوة كبد وقوانص زنة العبوة 1 كجم، و"224 " عبوة كفتة دواجن زنة العبوة 500 جرام، وبلغت إجمالى المضبوطات " 7 " أطنان من لحوم ومصنعات الدواجن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "عمرو ا ح" 37 سنة المدير المسئول عن مطعم للمشويات لحيازته وعرضه للبيع 95 كجم من اللحوم الحمام المذبوحة، و 95 كجم من اللحوم بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط "صلاح ع م" 30 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع "3" أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن "150" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، وضبط "مصطفى ح س" 51 سنة صاحب فرش لحيازته " 236 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.