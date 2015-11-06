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"التموين" تؤجل تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية لنهاية الشتاء

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"التموين" تؤجل تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية لنهاية الشتاء "التموين" تؤجل تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية لنهاية الشتاء
قررت وزارة والتجارة الداخلية تأجيل بدء تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية أو الكوبونات حتى نهاية موسم الشتاء، على أن يتم تطبيق التوزيع البطاقات اعتبارا من أول الصيف المقبل.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية عقب انتهاء موسم الشتاء الحالى، وسيتم التنسيق مع وزارة البترول بشأن زياده معدلات ضخ الأسطوانات فى مختلف المحافظات لتبية احتياجات المواطنين خلال موسم الشتاء.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم إنشاء منافذ جديدة لتوزيع البوتاجاز لمنع حدوث أى أزمات، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع مع تواجد المفتشين بالمستودعات لضمان بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى، ومنع أى محاولات لتهريب الأسطوانات للسوق السوداء طوال موسم الشتاء.

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مصر 365

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