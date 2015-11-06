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ميل عقارين بالإسكندرية والحى يخلى أحدهما والأهالى يرفضون إخلاء الآخر

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ميل عقارين بالإسكندرية والحى يخلى أحدهما والأهالى يرفضون إخلاء الآخر ميل عقارين بالإسكندرية والحى يخلى أحدهما والأهالى يرفضون إخلاء الآخر
أخلت ادارة حى المنتزه أول بالإسكندرية، عقارا من سكانه بعد ميله هو وآخر، بينما رفض أهالى العقار الآخر الإخلاء لعدم وجود بديل وقاموا بتوقيع إقرار على ذلك.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم أول المنتزه، يفيد بوجود ميل بعقارين بمنطقة الرأس السوداء.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتبين أن العقارين متجاورين بتقاطع شارع مخزن الأنابيب مع شارع 30 خلف مستشفى النيل الأول مساحته حوالي 200 متر مربع مكون من ثلاث أدوار علويه بكل طابق شقتين "مشغول بالسكان"، والثانى مساحته حوالي 180متر مربع مكون من سبعة أدوار علوية بكل طابق شقتين ملك "عماد ه" وأشقائه "يقطنه 5 أسر".

تم إخطار عمليات المحافظة وحي المنتزه، وأشار مهندس الحي بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تم إخلاء العقار الأول من قاطنيه، ورفض قاطنو العقار الثاني الإخلاء، وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، وتحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه، جاري العرض على النيابة.


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