أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير دفاع بريطانيا يؤكد للسيسى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

Google+ Print
وزير دفاع بريطانيا يؤكد للسيسى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر وزير دفاع بريطانيا يؤكد للسيسى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى المملكة المتحدة بلقاء مايكل فالون، وزير الدفاع البريطانى الذى رحب بالرئيس، مشيداً باللقاءات الإيجابية المثمرة التى عقدها خلال الزيارة، ومؤكداً على رغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها مع فى كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكرى والأمنى، فى ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسى لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الرئيس أن مصر تقدر علاقاتها مع بريطانيا وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال مقترب شامل يشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية.

وأكد وزير الدفاع البريطانى على أن مصر تعد شريكا مهماً لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن بريطانيا مهتمة بالتعرف على الرؤية المصرية إزاء التعاون المشترك فى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة مثل الوضع فى ليبيا.

وأوضح الرئيس أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة فى بعض دولها من خلال مقاربة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات.

وفى الشأن الليبى، أكد الرئيس على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح خيارات الشعب الليبى الحرة، وتشجيع كافة الأطراف على التوصل إلى توافق يضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن تجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح، ودعم قدرات الجيش الليبى الوطنى ورفع حظر السلاح المفروض عليه ليتمكن من مكافحة الإرهاب والدفاع عن البلاد وحفظ أمنها واستقرارها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية