وزير دفاع بريطانيا يؤكد للسيسى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى المملكة المتحدة بلقاء مايكل فالون، وزير الدفاع البريطانى الذى رحب بالرئيس، مشيداً باللقاءات الإيجابية المثمرة التى عقدها خلال الزيارة، ومؤكداً على رغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكرى والأمنى، فى ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسى لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الرئيس أن مصر تقدر علاقاتها مع بريطانيا وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال مقترب شامل يشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية.

وأكد وزير الدفاع البريطانى على أن مصر تعد شريكا مهماً لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن بريطانيا مهتمة بالتعرف على الرؤية المصرية إزاء التعاون المشترك فى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة مثل الوضع فى ليبيا.

وأوضح الرئيس أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة فى بعض دولها من خلال مقاربة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات.

وفى الشأن الليبى، أكد الرئيس على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح خيارات الشعب الليبى الحرة، وتشجيع كافة الأطراف على التوصل إلى توافق يضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن تجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح، ودعم قدرات الجيش الليبى الوطنى ورفع حظر السلاح المفروض عليه ليتمكن من مكافحة الإرهاب والدفاع عن البلاد وحفظ أمنها واستقرارها.

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