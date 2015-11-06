"الأطباء" تطالب بحماية أعضائها من العدوى بعد وفاة طبيبة بالالتهاب السحائى

قال الدكتور نزيه رفعت أمين عام نقابة الأطباء بالإسماعيلية، إن النقابة برئاسة الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء بالإسماعيلية عقدت اجتماعا ناقشت فيه ما حدث للزميلة الدكتورة داليا محرز والتى توفت نتيجة إصابتها بعدوى الالتهاب السحائى أمس الخميس، وسوف تتم مخاطبة وزارة الصحة بما تم إقراره فى الاجتماع.

وأشار "رفعت" إلى أن الوقفة التى سوف تتم غد السبت الساعة 10 ونصف صباحا أمام المستشفى العام بغرض الحصول على حقوق الأطباء وليس الغرض منها تعطيل العمل ولا تشمل أقسام الطوارئ والعمليات والرعاية الحرجة والحضانات حفاظا على حق المواطن فى العلاج لكن أيضا لابد من الدفاع عن حق الطبيب.

وأضاف أمين النقابة أن مجلس النقابة العامة للأطباء فى حالة عدم توافر المستلزمات الأساسية المطلوبة للوقاية من العدوى، فإنه على الأطباء أن يقوموا باتخاذ الإجراءات الآتية: يقوم الأطباء بتحرير مذكرة رسمية لمدير المنشأة الطبية، وكذلك النقابة الفرعية ويتم إرسال مذكرة للنقابة العامة للأطباء بالفاكس رقم 27962751 وتقوم النقابة الفرعية بإرسال إنذار لمدير المنشآت الطبية لسرعة توفير المستلزمات الأساسية وتقوم النقابة العامة للأطباء بإرسال مذكرة للدكتور وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفى حالة عدم قيام جهة العمل بتوفير المستلزمات المطلوبة بعد الإنذار، تصدر النقابة الفرعية، أو النقابة العامة قرارا بامتناع الأطباء عن العمل فى المنشآت الطبية أو القسم الفنى الطبى المشار إليه، وذلك لحين توفير المستلزمات الضرورية لمكافحة العدوى والوقاية منها، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ولحماية أرواح الفريق الطبى.

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