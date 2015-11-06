عميد كلية التربية بجامعة أسيوط:محونا أمية ٣ آلاف مواطن خلال عام

التقي الدكتور أحمد عبدة جعيص القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ،بالدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك بحضور الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية وقيادات الهيئة بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتورعادل النجدي عميد كلية التربية أن الكلية تسهم بفعالية في مشروع محو الأمية من خلال طلابها بمختلف مراكز المحافظة وقد أثمرت تلك الجهود عن محو أكثر من ثلاثة آلاف أمي بمختلف مراكز المحافظة خلال عام كما ان الكلية افتتحت ثلاثة فصول داخل الكلية لمحو أمية جميع العاملين بالجامعة مما جعل الكلية اكبر مساهم في محو الأمية باسيوط.

مشيرا إلى أن الهيئة تقدم مكافآت مالية للطلاب المشاركين في المشروع تبلغ مائتي جنية للطالب عن كل فرد يجتاز اختبار محو الأمية مما يحفز الطلاب علي المشاركة في المشروع وذلك للحد من نسبة الأمية المرتفعة باسيوط والتي تعد من اعلي المحافظات وبنسبة ٣٢٪ من اجمالي سكان المحافظة

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